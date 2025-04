Susanna Griso recibe la llamada de su hija en directo, atrapada en el centro de Madrid por el apagón eléctrico: "Es una ratonera"

Todos trataban de comunicarse con sus familiares y personas de mayor confianza, no sin dificultades. El apagón eléctrico masivo apunta a ser uno de los sucesos de este 2025 en España. De la misma manera trataba de comunicarse la hija de Susanna Griso con la presentadora, en busca de algo de información.

Susanna explicaba cómo desde el centro universitario pedían a los alumnos que desalojaran las aulas. Desde su vehículo particular, Mireia llamaba a su madre, explicando que se disponía a entrar en el Paseo de la Castellana, pero que llevaba en el mismo punto más de veinte minutos.

"Que no entre, que no entre"

En plató trataban de disuadirle de hacerlo, pero parecía que la advertencia no llegaba a tiempo: "Me dicen que no entres. El consejo es que no entres porque te vas a quedar allí".

La propia joven era consciente de su situación: "Estoy bloqueada, ya es tarde".

Sabiendo que iba a permanecer allí un tiempo indefinido, pero que apuntaba a largo, los colaboradores preguntaban si tenía combustible suficiente. Susana desvelaba que el coche es eléctrico, pero el consejo sería el mismo, apagar el motor y esperar con paciencia a que la situación se normalizase algo.

"Las rotondas e intersecciones son un caos absoluto", añadía la abogada Beatriz de Vicente, que explicaba que la policía se esforzaba en resolver los problemas circulatorios de los puntos críticos.

"La gente está saliendo de los coches"

La desesperación de los conductores iba en aumento. Mireia confirmaba que el tráfico se encontraba completamente bloqueado y le gente estaba bajándose de sus vehículos y hablaba entre sí.

"¿Mamá, mamá! ¿Cómo está la A-1?"

La joven trataba que desde plató le dieran información, con la esperanza de que fuera distinta. Preguntaba por la situación de la popularmente conocida como carretera de Burgos, la Autopista A-1: "Fatal, bloqueada", respondían en plató.

