Susanna Griso se niega a debatir con José Luis Corcuera en directo: "No me lleve a ese terreno porque no me va a encontrar"

El día que Pedro Sánchez ganó las elecciones primarias Corcuera pidió la baja de su partido. Espera que se le trate "por lo menos como a Errejón, que era candidato a un partido político a Madrid pegó una estampida y se fue con otra", solicitaba.

Acudió a la manifestación de este domingo porque está "en absoluto desacuerdo con lo del relator y con un artículo del país en el que Javier Vidal dice 'Temblad todos, vuelve la bandera única'". "Me fui a la Constitución que es lo que todos tenemos la obligación de respetar", señala.

En un momento de la entrevista Corcuera le ha pedido a Susanna Griso más tiempo para seguir defendiendo sus argumentos. "¿Es que acaso algo de lo que he dicho es mentira?", se preguntaba. El exministro invitaba a la presentadora a comentar sus tesis mientras Griso le respondía que no era quién para juzgar: "Señor Corcuera no me lleve usted a ese terreno porque ahí no me va a encontrar", señalaba.