Susanna Griso cuenta cómo fue el encuentro con William Levy que ha revolucionado a las redes sociales: "Conmigo fue simpatiquísimo"

Susanna Griso ha comido con el actor de moda, William Levy protagonista de 'Café con aroma de mujer'. Revela la presentadora que acudió a ver el rodaje de la nueva serie en la que está trabajando en España. Griso es amiga del productor de la serie y este le invitó a acudir al rodaje de un episodio. En el camino hacia el rodaje comió en un bar de carretera y allí coincidió con Levy.

El intérprete se sentó a la mesa con la presentadora de Espejo Público y ambos pudieron conocerse un poco mejor. El actor le reveló que había visto que Susanna había colgado una fotografía con un cartel a tamaño real del actor y le había escrito por Instagram, algo de lo que Susanna no se percató.

Reconoce Susanna Griso que ella descubrió al actor gracias a la también periodista Mercedes Milá. Esta misma ayer respondía en su cuenta de Instagram diciéndole que no le iba a perdonar el hecho de que el actor hubiera comido con ella.

"Fue refugiado político porque su padrastro estuvo encarcelado y él mismo también estuvo en la cárcel"

Griso apunta que Levy le cayó muy bien aunque ha bromeado diciendo que se lo deja a Mercedes Milá. "Es encantador y me estuvo contando que él fue jugador de baseball, por eso está tan cuadrado. Fue balsero muy jovencito, fue refugiado político porque su padrastro estuvo encarcelado y él mismo también estuvo unos días en la cárcel. Desde muy joven vive en Florida donde se labró una carrera como profesional del baseball, su hijo también lo es".

"Desde joven se ha labrado una carrera en el mundo de las series y ahora Levy dará el salto a las películas"

Confiesa que cuando el productor de la serie les fotografió pensó en muchas de sus amigas a las que también les gusta William Levy. "Me dije: "Estoy hay que inmortalizarlo porque no se lo van a creer". "Conmigo fue simpatiquísimo, cercanísimo. Lo que pasa que él está triunfando muchísimo en el mundo de las series. Ahora ha dado el salto y va a rodar películas. Como todas las estrellas que vienen de Hollywood tendrá sus cosas pero yo no puedo decir nada porque conmigo estuvo encantador2, revela.