Susanna Griso, sobre el coste de las UCIS y la inversión en niños tutelados: "Abrir un debate sería miserable"

En su cartel de campaña para las elecciones a la Asamblea de Madrid Vox asegura que "Un mena (menores tutelados) cuesta 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de 26 al mes", esta comparativa ha sido afeada por numerosos políticos y distintos sectores. Entre ellos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aseguraba que "está absolutamente en contra de este cartel".

El programa Espejo Público abordaba esta polémica. Susanna Griso establecía que en Madrid hay 218 jóvenes no acompañados y "Vox se está montando la campaña electoral con esta cifra". La presentadora aclaraba que los menores tutelados no cobran al mes ese dinero, sino que "es lo que percibiría alguna entidad para gestionar su cuidado, que es la misma cantidad que se destinaría a los menores españoles tampoco no acompañados".

Lo "preocupante" para el periodista Jesús Rivasés es "que haya una clientela que compre ese discurso" a Vox. Toni Bolaño, también colaborador del programa, afirmaba "que en el fondo es el discurso de los españoles primero".

La periodista Ana Martín lo calificaba como un "cartel tramposo y mentiroso hecho a propósito". "Son menores. Vox ha intentado deshumanizarlos, no tienen la tutela de sus padres. Puestos a comparar, comparemos por ejemplo lo que nos cuesta un preso, un parado de larga duración o un enfermo de cáncer. Eso es el estado del bienestar", apuntaba.

Susanna Griso añadía que la comparativa se podía realizar con lo que cuesta un día de UCI: entre 4.000 y 5.000 euros. "Por esa regla de tres que digan que como esta persona tiene 90 años e igual la perspectiva vital es muy corta que no entre en la UCI y retiremos las UCIS a determinadas personas", apuntaba la presentadora del programa.

Griso publicaba un mensaje en su cuenta de Twitter en el que volvía a abordar esta cuestión:

"Por si algunos pretenden retorcer y manipular mis palabras, esta mañana he cifrado el coste diario de las UCIS y he dicho que ese coste jamás debería abrir un debate sobre su utilización. Sería miserable. Aplico ese mismo debate a la inversión en niños tutelados o #menas"