Susanna Griso confiesa el problema doméstico que sufre por la noche: "No lo consigo"

Roberto Brasero ha contado en Espejo Público que ya se han producido las primeras nieves en la sierra. El bajón de las temperaturas está dejando heladas en buena parte de la Península y la sensación térmica ha hecho que rescatemos la ropa de abrigo.

La presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, señalaba que había notado el bajón de las temperaturas la pasada noche sintiendo frío incluso en su casa. Tras preguntar a los colaboradores si ellos ya habían puesto la calefacción la periodista confesaba que no había sido capaz de programarla porque no entendía el mando del sistema.

"Esta noche he notado mucho frío, no consigo programar la calefacción, me estoy peleando con el mando porque lo acabo de cambiar", señalaba la comunicadora. Esta confesión provocaba las risas de los colaboradores. Brasero bromeaba diciéndole a la periodista que quizá estuviera intentando programar la vitrocerámica y no la calefacción.

Con mucho sentido del humor Susanna aseguraba que tiene un amigo que confundía la televisión con el microondas. "Hay casos peores", destacaba.

Puedes ver la confesión de Susanna Griso sobre su problema doméstico en Espejo Público a través de Atresplayer.