Instagram, Whatsapp y Facebook se convierten en la principal puerta de estafas: el 70% de los nuevos anunciantes engañan

Las estafas por Internet están a la orden del día. Cada día que pasa los ciberdelincuentes se las ingenian para intentar engañar a los usuarios, muchas veces con éxito. Por eso es esencial llevar mucho cuidado en la red.

Instagram, Whatsapp y Facebook se han convertido en la principal puerta de estafas en internet: el 70% de los nuevos anunciantes engañan. Meta ha afirmado que está desbordada y no logra detener la "epidemia de estafas", según The Wall Street Journal. Los estafadores utilizan las herramientas de Meta y los datos de los usuarios para propagar ventas falsas, apoyados en contenidos generados por Inteligencia Artificial (IA).

'Meta Battles an 'Epidemic of Scams' as Criminals Flood Instagram and Facebook' del citado medio expone cómo Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook e Instagram, está siendo objeto de crecientes críticas por su incapacidad para frenar una ola creciente de estafas en sus plataformas.

Señalan que los ciberdelincuentes usan cada vez más las herramientas publicitarias de Meta y su mercado entre pares para propagar ventas falsas, hacerse pasar por empresas y orquestar esquemas elaborados desde redes criminales en el extranjero, a menudo con sede en el sudeste asiático.

En este sentido, las prácticas de aplicación de la empresa de Mark Zuckerberg están siendo cuestionadas. Denuncian que sus políticas permiten a los estafadores múltiples infracciones antes de ser prohibidos y priorizan los ingresos publicitarios sobre la seguridad del usuario.

Mientras, Meta sostiene en argumentos legales que no tiene la obligación de proteger a los usuarios del contenido fraudulento de terceros, citando las protecciones de la Sección 230. El artículo destaca cómo los estafadores están utilizando herramientas de inteligencia artificial generativa para crear documentos de identificación sintéticos y tecnología deepfake para cuentas fraudulentas y apropiaciones de cuentas.

Desde la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (Finra) avisan que estas herramientas están siendo explotadas cada vez más por estafadores para perpetrar fraudes financieros sofisticados. También logran generar audios y videos falsos para hacerse pasar por expertos financieros, mientras que correos electrónicos de phishing dirigidos y sitios web impostores están aprovechando la inteligencia artificial generativa para estafas más convincentes.

