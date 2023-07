Susana Díaz (PSOE): "Todos estábamos sensibles a las encuestas antes de las elecciones porque nos enterraron en ellas"

Susana Díaz, senadora del PSOE, reconoce que en el partido había incertidumbre ante las elecciones generales del 23J. Apunta que la duda que albergaban era si "cuando la izquierda se movilizara para parar a la ultraderecha íbamos a ser más". "Todos estábamos sensibles a las encuestas. Nos enterraron en encuestas y Pedro Sánchez sale al balcón a celebrar que puede formar Gobierno, cosa que no puede hacer Feijóo".

Cree la del PSOE que el papel del rey en la investidura es el de encargar, que no elegir, a quien tenga más opciones de formar Gobierno y "en este momento el único que puede es Pedro Sánchez".

Señala Susana Díaz que "a los españoles se les merece un respeto y han votado en libertad". "Cuando la gente vota tiene que sentir que su voto sirva para algo y debe ser para formar Gobierno, no para bloquear". Añade además que "los españoles dijeron con mucha claridad que no querían volver a etapas oscuras".

"Extremadura es la perfecta fotografía de lo que ha pasado en España"

Susana Díaz se ha fijado en la cara de la líder del PP en Extremadura, María Guardiola, quien cree que tras las elecciones tenía cara de no saber dónde meterse. "Hace 40 días justificaba que no podía meter a Vox en el Gobierno, luego que sí y ahora los extremeños han hablado y han dicho que gana el PSOE porque el ticket de meter a Vox no lo quieren".

Para Guardiola "Extremadura es la perfecta fotografía de que yendo el PP de la mano de Vox, en muchos lugares han dicho: "No, nos habéis metido al Gobierno a estos tipos pero no los queremos para nuestro país"".