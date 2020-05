Sus amigos le dicen que pegue a su novia por poner una foto en tanga en redes sociales

Los amigos de su novio comenzaron a enviarle audios de WhatsApp a este afeando la conducta de la chica e incluso sugiriéndole que recurriera a la violencia para evitar que Carmen volviera a sacarse estas fotos

"Vamos a ver en ti está consentir eso. Hay fotos y fotos y hoy la vida está muy cambiada, es cierto, tú ves el Instagram de una tía y ves una foto así y es normal, pero claro tu miras la tía y está soltera... Que se haga una foto así teniendo a su novio y la suba a Instagram... ¿Cuántos tíos tienen Instagram? ¿Tú eso lo consientes? Yo no pretendo calentarte, yo te digo que he estado 7 años pasando fatigas con mis cuernos, yo tenía más cuernos que una plaza de toros"

"Manuel, yo te lo digo porque soy tu colega y esas cosas no molan, la verdad. Pero vamos que yo ni Podemos ni p****, te lo digo en serio. Se le dice: "Tu esto no lo vuelvas a hacer o a mí no me ves el pelo e inmediatamente después le das un guantazo", es que eso es lo que hay que hacer tío"

Carmen ha aclarado que actualmente no está con su novio aunque este no tiene nada que ver con los mensajes y tan solo se los transmitió para que ella tuviera conciencia. Ha querido denunciar estos audios al sentirse agredida verbalmente y cuenta que en redes sociales otras muchas jóvenes han compartido con ella que han vivido historias similares.

