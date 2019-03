Una de las Supremas de Móstoles denuncia ser acosada por su expareja

"Me amenaza diciendo que va a contar mis intimidades en televisión y además ha suplantado durante cuatro días mi perfil de Facebook en internet”. Esto es lo que le dijo Susana Bodega, una de las hermanas de las supremas de Móstoles, a la policía en la denuncia que ha interpuesto a su expareja por supuestas amenazas. "El 26 de enero vino a casa, llegó borracho y empezó a insultarme a mí y a mi hija. Me dijo que era una famosa de mierda". La cantante afirma que esta actitud es a raíz de que hayan roto la relación.

Por su parte su ex pareja se defiende y asegura que "no es cierto que le haya llamado constantemente, ni que le amenace con contar sus intimidades en los medios. Yo no sé cómo suplantar su identidad en Facebook, yo tengo mi propia cuenta".

Lo cierto es que Susana asegura sentir miedo y cree que su expareja le pueda agredir. La cantante lleva un mes sufriendo acoso por parte de su ex pareja quien además, asegura, le debe dinero. "Tengo miedo de que me haga algo a mí o a mi familia, porque creo que no está bien de la cabeza. Me ha llegado a llamar hasta tres veces en una mañana", sentencia.