Sunset Party en Ibiza

Es un chiringuito al que no se llega a pie. A babor y después a estribor es la única manera de acercarse a uno de los chiringuitos más espectaculares y de moda en la isla blanca. La gente paga hasta 300 euros por asistir a este exclusivo lugar donde broncearse tumbado en una cama, eschuchando buena música, bebiendo chanpagne y rodeado de gente guapa. Además, si has venido dispuesto a tirar la casa por la ventana puedes alquilar un reservado junto al DJ al 'módico' precio de 400 euros en consumiciones. Ya ves, un aliciente más para acercarse por las pitiusas a disfrutar de un verano que no para.