La okupa que prometió en Espejo Público abandonar la vivienda le dice ahora a la propietaria que no se irá

Nuria es la propietaria de un inmueble que cedió a una de sus mejores amigas que no pasaba por una buena situación económica. Después de un tiempo, Nuria le pidió a su amiga un alquiler pero la nueva inquilina se negó a pagarlo y además metió a su pareja en casa.

Después de hablar con Espejo Público la pasada semana, ambos ocupantes aseguraron que dejarían el domicilio y que se trasladarían a otra comunidad. Eso no pasó y fue Nuria quien nuevamente se puso en contacto con ellos para pedirles que abandonaran definitivamente su vivienda. La respuesta que encontró fue una amenaza de denuncia por parte de ambos.

El equipo de Espejo Público ha mostrado los mensajes entre ambas examigas. En ellos se puede ver como la okupa dice claramente que "cuando tenga trabajo o cuando me mande un juez me marcho". La situación para la casera se ha vuelto tan insostenible que durante el programa ha admitido que ya ha iniciado un procedimiento de desahucio y además la ha denunciado por apropiación indebida y daños "porque tenemos todos los papeles de la casa dentro y no los quiere devolver. Todo lo que podamos se lo vamos a reclamar porque estamos en nuestro derecho", señala Nuria.

