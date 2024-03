La sorpresa de un joven con su nómina: "No sé si ponerme a cobrar del Estado como la mayoría de gente extranjera"

Jaday es un joven que se ha incorporado al mercado laboral hace relativamente poco. Recientemente publicaba un polémico vídeo, que se viralizaba en redes sociales, mostrando su profunda decepción y malestar por percibir menos dinero del esperado por su trabajo.

"¿Porqué me quitan tanto dinero?"

En el vídeo, el joven aseguraba estar "muy cabreado, muy cabreado", por lo que había descubierto al recibir la información de lo que iba a cobrar después de un mes de trabajo: "Hoy me ha llegado la nómina [...] Veo 'I.R.V.F.', o sea la seguridad social, que yo no sabía que me lo quitaban de la nómina. Ahora me he dado cuenta y he montado un pollo en mi trabajo, que vais a flipar".

Jaday aseguraba haber discutido con su superior porque afirma que habían acordado que su nómina sería "íntegra". Las explicaciones que recibió de su jefe fueron que "este es tu salario bruto y este es el neto", que no consiguieron que el joven entendiera la diferencia.

"Hoy me he dado cuenta de eso, que me quitaban casi 300 euros"

El joven, en mitad de su indignación, lanzaba una frase que podría ser entendida como una crítica al sistema sanitario: "Si es para la Seguridad Social, para los médicos o para lo que sea, voy a urgencias y me atienden 6 horas más tarde. ¿Yo tengo que estar pagando a esta gente que me atiende 6 horas más tarde?"

Seguidamente, el decepcionado e inexperto trabajador, cargaría contra los inmigrantes, las ayudas públicas y sociales: "Yo no sé si ponerme a cobrar del estado, como hace la mayoría de gente extranjera inmigrante, que no tiene trabajo y lo único que hace es cobrar ayudas. Pues a vivir del cuento, de las ayudas, del no sé qué... Voy a Cáritas a pedir comida, y esas cosas".

"En mis redes sociales siempre exagero"

Jaday exponía, en directo en Espejo Público, los motivos y circunstancias que le llevaron a protagonizar ese vídeo que corría como la pólvora por las redes sociales, levantando numerosas reacciones a su paso. Por sus palabras parece que el joven también se ha visto muy sorprendido por la gran repercusión y opiniones en su contra, que han generado sus afirmaciones, llegando a recibir amenazas de muerte.

Las explicaciones del joven proseguían y subrayaba que consideraba "una exageración" la suma de impuestos pagados entre las 2 nóminas. "¿Dónde llega todo ese dinero?", se preguntaba el joven, que argumentaba "que todo escasea". Poco después afirmaba desconocer el destino de los impuestos e insistía en que su "hilo a seguir" pretendía ser "dónde donde va nuestro dinero".

Arrepentimiento a medias

"Sé que lo he hecho mal en algún aspecto", dice Jaday, que al mismo tiempo asegura arrepentirse "en parte, en un 70%", del mensaje que llevaba su vídeo. Las sentencias que hacía el joven sobre la inmigración eran cuestionadas por el periodista y colaborador del programa, Rubén Amón, que las tildaba de "un poco xenófobo, por no decir totalmente xenófobo". El joven parecía trabarse entre las explicaciones, las disculpas, y justificaciones. Aseguraba que se le habría malinterpretado, aunque terminaba por pedir "perdón por esa parte".