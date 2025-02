Las 3 cirugías estéticas a las que se ha sometido Soraya Arnelas por un complejo: "Era una cosa que rebosaba"

Soraya Arnelas se cuida y eso se nota por dentro y por fuera. Cuenta que entrena unas dos horas al día y que se siente en un momento vital lleno de energía. Tanto es así que, después de perder al bebé que estaba esperando, ha anunciado que intentará tener un tercer hijo pronto. "Ya es mi última oportunidad", señala. A sus 42 años sigue ilusionada con sus proyectos sobre el escenario, sobre el que ya lleva más de 20 años.

Reconoce que en estos años en el 'show bussines' se ha visto sometida a momentos de presión y también a las críticas por su físico. Algo que conoce bien su compañero de profesión Lucas, del dúo 'Andy y Lucas', al que no dejan de preguntar por el aspecto de su nariz. "Nos exponemos mucho a las críticas y con las redes sociales eso ocurre mucho más", reconoce. "Él (Lucas) contó que se había sometido a una rinoplastia sin seguir las recomendaciones médicas y esto se lo ha hecho pasar mal", apunta.

"Soy una mujer a la que le gusta cambiar y nunca he teido miedo a los cambios"

Se reconoce como una amante de los cambios de imagen y una mujer a la que le gusta mucho cambiar: de pelirroja, rubia, morena... nunca ha tenido miedo a los cambios. "Cuando me he operado del pecho o la nariz lo he dicho públicamente", señala. "Seguro que mucha gente que me está viendo ahora se fija en cómo estoy envejeciendo", reconoce.

Cuenta además que con los golpes que le ha dado la vida ha podido aprender y quitarle hierro a situaciones "a las que a veces le ponemos demasiado dramatismo".

Soraya ha contado que cuando se produjo su salto a la fama tenía una presión estética que era la de tener un pecho muy grande. "Yo cuando salí de OT, para que la gente lo entienda, yo tenía una 120 de pecho". Cuenta que su madre le aconsejó que cuando empezara a ganar dinero se operara el pecho. Además, el gran tamaño de su pecho le provocaba fuertes dolores de espalda.

"Tú estabas más a lo que estaba pasando ahí que a lo que yo cantaba", bromea. Soraya pasó por el quirófano hasta 3 veces para tener un resultado satisfactorio de su cirugía de pecho. "Nunca he tenido complejos y si los he tenido, me los he quitado del medio", reconoce.

"Me sometí a una operación con una 90 y yo seguía viéndome demasiado pecho"

Se redujo el pecho pero, tras esa primera operación no quedo satisfecha. Le colocaron un pequeño implante, aunque redujeron el tamaño de sus senos, y el pecho aún le rebosaba. Se somete a una segunda operación teniendo una talla 90 que seguía sin satisfacerle. Cuenta que ella mide 1,63 y seguía viéndose demasiado pecho. Dejó pasar un año y se quito un poco más. "Así ya, con eso me quedé y estos contentísima, de verdad", revela.

