Sor Lucía Caram, sobre el videoclip de C. Tangana: "Una mirada con amor de la Iglesia hubiera hecho que los que acusan se avergonzaran"

Sor Lucía Caram considera que si se autorizó la grabación del videoclip de C. Tangana y Nathy Peluso en la Catedral de Toledo fue "porque ha habido buena fe por parte del deán que ha querido dialogar con la cultura y acercarse a la gente". Cree que quizá el deán no calculó que este hecho podía despertar recelos en mucha gente religiosa que se sintieran heridos o lastimados porque se hubiera profanado un lugar sagrado.

"Se puede defender que el objetivo del templo es otro y que por otro lado se quiere preservar la Catedral. Creo que ha sido más escandaloso todo el ruido que se ha hecho. Ha habido un exceso de buena fe", señala.

Para Sor Lucía la controversia tendría que haber terminado con las disculpas entre el deán y el arzobispo: "con un gesto de reconciliación esto es lo que puede purificar". Pienso que" el lugar lo hacemos sagrado las personas y la limpieza del corazón con la que cada uno va a rezar y a orar. El resto me ha parecido un exceso de circo mediático".

La religiosa no hubiera hecho una purificación del templo "porque así sacas más damnificados de los que hay. No tenemos por qué demonizar ni criminalizar a nadie". Recuerda un pasaje de la Biblia: "A Jesús le ponen delante de una mujer que fue sorprendida en adulterio, le dicen que hay que apedrearla y dice que no y la mira con amor. Una mirada con amor por parte de la Iglesia hubiera hecho que todos los que acusan se marcharan avergonzados".

