¿Son utiles los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar?

Cada día hay más fumadores que utilizan los cigarrillos electrónicos. Algunos lo compaginan con el tabaco reduciendo la dosis de estos, otros los han sustituido y muchos no tienen nada de fe en ellos. Unas botellitas se introducen en el cigarrillo. Cuestan 8 euros y duran lo mismo que 7 u 8 cajetillas de tabaco.

El doctor Juan Carlos González no está muy de acuerdo con el uso de estos dispositivos. Según este médico, "no está demostrado que ayude a dejar de fumar y acarrea el peligro de atraer a la juventud a un dispositivo que tiene nicotina y que como no huele el humo y tiene diferentes sabores no les puede enganchar".

Estos cigarrillos están causando furor en nuestro país y ya se han vendido más de un millón de unidades. No hay legislación al respecto y tampoco se sabe a ciencia cierta cuál es su contenido