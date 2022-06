Soldados ucranianos en España: "Los rusos usan armas tan destructivas que a veces no encontramos los restos mortales de los compañeros"

Eugenio y Sergio han estado luchando en primera línea de fuego frente a las tropas rusas. Tras meses de combate se han trasladado a Madrid para tomar aliento antes de regresar a primera línea. Describen la contienda con una palabra: miedo. "Miedo a perder a tus seres queridos", señalan.

Se sienten con la obligación de luchar para defender su tierra y a su familia. Desde el 24 de febrero su batallón se ha posicionado en la región de Donetsk. Aseguran que los rusos usan armas tan destructivas que a veces no encuentran los restos mortales de sus compañeros para poder hacerles un funeral normal. Lo más duro para ellos ha sido dejar a su familia al otro lado de la frontera.

No les gustan las despedidas y en su corazón guardan la esperanza de volver. "Rusia no tiene miedo y nos gustaría que las medidas de Europa fueran más agresivas", apuntan.

"Los rusos se han sorprendido con la capacidad de resistencia del pueblo ucraniano"

Natalia y Máxim se han asentado en España después de semanas conviviendo con la guerra. Natalia es médico y ha estado en el frente ayudando a los heridos. Cuenta que el papel de los médicos es fundamental. "He tenido que atender heridas con sangrados arteriales muy distintas y muy graves. Llevo ejerciendo desde el año 2014 un día auxiliando a un soldado en el frente me llamaron desde la morgue. Uno de mis mejore amigos murió en ese momento".

Máxim nunca pensó que acabaría alistándose para combatir en el ejército. Cree que el número de muertos es bastante más alto de lo que indican las cifras oficiales. Desde que estalló la guerra no pueden dejar de llorar: "Las lágrimas no cesan, son muchas las vidas que no he conseguido salvar y al final eso es muy duro", reconoce la doctora. Como terapia de grupo los soldados intentan animarse los unos a los otros "para evadirnos de esta tristeza. "Nos gusta pensar que un día todo va a acabar y volveremos a salir a la calle a pasear".

El joven cree que el conflicto puede encontrarse en la mitad y ambos coinciden en que los rusos se han sorprendido con su capacidad de resistencia. Están muy seguros de la victoria y creen que van a salir victoriosos de la contienda.