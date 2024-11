La situación desesperada de los afectados un mes después de la DANA: ¿Dónde están las ayudas?

Paiporta, justo un mes tras las lluvias torrenciales dejadas por la DANA sigue presentando estampas de absoluta destrucción. Decenas de vehículos apilados y árboles caídos por la fuerza de las aguas. Eso y las toneladas de lodo que quedan por limpiar dibujan escenas postapocalípticas. Ya ha transcurrido todo un mes desde el desastre.

"Viviendo en medio de la destrucción"

La periodista de Antena 3, Rosa Rodríguez, se encontraba en medio de uno de esos lugares, "una calle cualquiera de Paiporta", decía Rosa. Con ella estaba una pareja de damnificados, Dani y Eva. Como ellos hay miles de personas. Indignadas.

"Estamos sobreviviendo"

Eva compartía su relato. Su casa sigue sin estar habitable y está alojada en casa de su hermana, que se salvó de la riada por un palmo, según explicaba: "Nosotros la casa la tenemos sin paredes, sin suelo, estamos esperando a que venga alguien del Ayuntamiento".

La alta humedad no deja de extenderse e impide que Eva pueda comenzar las obras de reconstrucción de su vivienda.

La mujer utilizaba la palabra esperando, que pasaba casi inadvertida. Pero parecía resonar. Su significado literal y completo serviría para explicar el estado anímico de muchos. Un autobús que se retrasa más y más, nunca llega.

Sin ayuda ni respuestas

Aseguraba ante las cámaras de Espejo Público que solicitó la ayuda de la Generalitat Valenciana el primer día que estuvieron disponibles, aún no la ha recibido: "Las ayudas a día de hoy no nos han llegado".

"Veinte veces ya he llamado al Ayuntamiento, para que me digan si el proceso está bien, si está en curso, si no. Y nadie me contesta, nadie me dice nada. El caso es que a nuestra cuenta todavía no ha llegado ninguna ayuda", expresaba Eva con resignación y visiblemente agotada.

Los datos asustan

Las promesas de ayudas económicas por parte de políticos y distintas administraciones se han sucedido desde el minuto uno tras el paso de la DANA. Millones y millones de euros. Los afectados no saben dónde está ese dinero, lo que es seguro es que a ellos no les ha alcanzado todavía.

De las ayudas del Gobierno valenciano tan sólo se ha entregado hasta la fecha el 5,5% del total, pero sorprende cuando se conoce la cifra de las anunciadas por el Estado, un 0,5%. Mientras tanto muchos damnificados sobreviven y dependen de ahorros, familiares o caridad.

La suerte de cada uno

En muchos casos son las condiciones particulares las que marcan la diferencia, ante la tardanza de las ayudas económicas. Eva agradecía la comprensión y flexibilidad que tiene con ella su empresa, que le ha facilitado las cosas para que pueda volver a organizar su vida y recuperar así la normalidad. Dani, su pareja, explica que está de baja y emplea su tiempo en ayudar en lo que puede con las tareas de limpieza de su vivienda.

