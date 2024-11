Una vecina de Aldaya explota en el pleno tras la DANA: "Esto ya me ha tocado las narices porque me ha tocado mi familia"

Decenas de habitantes de la localidad valenciana acudieron el pasado martes al primer pleno abierto al público tras la DANA, que ha dejado más de 220 muertos en la Comunidad Valenciana. La sesión, que ha sido celebrada a las 19:00 horas y presidida por Guillermo Luján, pretendía dar voz a la situación de abandono que han sufrido los vecinos por parte del gobierno municipal. Con el alcalde y los concejales encima del escenario y el pueblo en las butacas, frente a ellos, la situación fue escalando hacia un ambiente repleto de tensión.

Desde el momento en el que la población tomó el control del pleno, se empezó a notar la ira y la indignación de los vecinos con frases como: "Iros a vuestra casa que no valéis para nada, dimitid" o "Estoy viviendo en un trastero sin luz y sin agua". Entre esas quejas, destacaron las amenazas de una vecina que denunciaba el trato recibido por el Ayuntamiento. La mujer, de 64 años, llamó a las autoridades a medida que iba subiendo el agua, pero en la única respuesta que obtuvo, se le tachó de 'exagerada'.

"Tranquilícese señora, no es para tanto"

La aldaiera quiso mostrar su frustración en el pleno al recalcar que llamó tres veces por la seguridad de su hija, que padece problemas de salud: "Si le da un infarto a mi hija, ¿qué hago? Cojo un rifle y me cargo al alcalde, que es el primero que tengo al lado, después al de Valencia y después, al de Madrid. A mi familia no me la toca nadie".

El pleno se ha alargado hasta medianoche con los testimonios de los vecinos que han dejado muy clara la sensación de abandono ante la situación vivida y la mala gestión del desastre. Entre los desgarradores mensajes, también destacaron los agradecimientos a todos los voluntarios que han ayudado a la localidad valenciana.

