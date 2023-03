Silvia Taulés, revela el verdadero estado de los padres de Piqué tras la ruptura con Shakira: "Están desesperados"

La cantante Shakira sigue liderando las listas de éxitos con su Session #53 junto al músico Bizarrap. En esta ocasión la colombiana visitó el conocido 'show' de Jimmy Fallon, uno de los 'late nights' más exitosos de la televisión estadounidense. Shakira acudió al programa acompañada de los hijos que tiene en común con Gerard Piqué: Milan y Sasha.

La artista relató que sus hijos estaban muy contentos por viajar hasta Nueva York para asistir al programa y que precisamente fue el mayor de los hermanos, Milan, quien animó a su madre a hacer una colaboración con Bizarrap, a quien el niño admira mucho.

"Todo apunta a que los hijos de Shakira y Piqué abandonarán Barcelona en Semana Santa"

Comenta la presentadora de Espejo Público, Lorena García, que tiene que ser muy duro para Piqué ver a sus hijos cantando y bailando al ritmo de una canción que va contra él. Añade además la periodista Silva Taulés que los padres de Piqué y abuelos de los niños "están desesperados y lo están pasando fatal porque además no saben en qué momento se van a llevar a los niños". Todavía no les han comunicado cuando se van a ir los niños de Barcelona, aunque todo apunta a que se irán en Semana Santa. Todo depende de la salud del padre de Shakira. "Eso hace que la familia de Piqué esté viviendo en un vilo de no saber qué va a pasar", mantiene.

La periodista Pilar Vidal se ha sumado al debate sobre la nueva vida de Shakira y Piqué recordando que la estrella de la música quería seguir viviendo con Piqué y mantener la relación con sus suegros y ha sido él precisamente el que decide emprender otra relación. "Ahora no puede ir de víctimas cuando ha sido quien ha puesto los cuernos", defendía.