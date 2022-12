Shakira y Piqué se evitan en el juzgado: salas de espera separadas y puertas de entrada distintas

Shakira y Piqué han ratificado la demanda de separación este jueves en el juzgado. La expareja ha ratificado además el convenio sobre la custodia de sus hijos. El abogado de Gerard Piqué Ramón Tamborero explicaba que no se han visto las caras porque por ley es necesario hacer esta firma por separado. "Por esa razón no se han visto al mismo tiempo. Es normal". Aseguraba además que ambos estaban más tranquilos y relajados y pensando en todo momento en el bien de sus hijos.

Así es el acuedo que han firmado Shakira y Piqué sobre la custodia de sus hijos

Silvia Taulés es una de las periodistas que ha seguido la llegada de la expareja en los juzgados. Cree que esta será una de las últimas veces que veamos a la cantante colombiana por Barcelona ya que después de las Navidades pondrá rumbo a Miami. Él tendrá a los niños 10 días al mes y los grandes puentes del calendario. Eso sí, cuando esté con ellos tendrá que ser en EEUU.En verano y Navidad tendrá 1/4 de ese tiempo para pasarlo con sus hijos.

Taulés mantiene que el exjugador del Barcelona ha dado la batalla mediática por perdida porque sabe que ha quedado como un villano. "Si un juez hubiera tenido que decidir la ciudad en la que tenían que vivir los niños seguramente habría sido Barcelona por el arraigo", apunta. "Los abuelos no van a poder ver a sus nietos como los estaban viendo ahora, que era casi cada día".

Confirma que la expareja no se ha visto las caras. Primero ha llegado Shakira por la puerta de atrás, mientras que Piqué lo ha hecho por otra. Él ha esperado en una sala y él en otra, han firmado por separado y no se han visto. La confidencialidad del acuerdo se ha mantenido hasta tal punto que el documento llegó encriptado para que no hubiera filtraciones previas.