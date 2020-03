Sergio, hijo del hombre muerto en la explosión en Tarragona: "La empresa se ha ofrecido a pagar todos los arreglos"

El pasado martes 14 de enero una fuerte explosión sacudió la planta petroquímica de Tarragona y fallecieron tres personas, entre ellos, dos trabajadores y Sergio, un hombre que estaba en su casa cuando una plancha de media tonelada salió despedida de la petroquímica hasta su vivienda.

La plancha impactó en el tercer piso y cayó hasta el segundo, en concreto en la habitación donde en ese momento se encontraba Sergio. El gran peso de la plancha le partió el cuello causando su muerte en ese mismo momento. El hombre tenía 59 años recién cumplidos y hoy su hijo, también llamado Sergio, nos ha contado en exclusiva en Espejo Público cómo sucedió todo y además, nos ha enseñado cómo está la vivienda después de lo ocurrido.

"Me encontré a mi padre en el suelo en una postura imposible y cuando le tomé el pulso vi un charco de sangre enorme y supe que estaba muerto", explica Sergio. Comenta que él y su madre fueron a un bar a tomar café y su padre se quedó en casa. Cuando estaban en el bar unos niños le dijeron que habían visto una bola de fuego y más tarde unos vecinos les dijeron que se había caído una parte de la fachada del edificio. En ese momento, explica que empezaron a llamar a su padre y como no lo cogía, se dirigieron a la casa.

"Un vecino ayudó a mi madre que al entrar a la vivienda cayó y me dijo que mi padre estaba dentro de la casa, por la forma que me miró intuí que algo malo había pasado. No se veía nada, era un polvorín", señala.

Asegura que no pudo engañar a su madre y le tuvo que decir que su padre estaba muerto. En este momento, como hemos podido observar la casa está de la misma forma que quedó aquel día y nos cuentan que no entran por precaución.

Finalmente, apunta que la empresa se ha ofrecido a pagar todos los arreglos y que personalmente no han iniciado ningún trámite judicial. Quieren arreglar la casa y que mientras, les paguen un alquiler para poder tener otra vivienda donde estar mientras reparan la suya.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.