VÍDEO | Los senderistas que ayudaron a los padres de Julen: "La madre lloraba y me decía que no podía perder otro hijo"

Asegura el testigo que cuando llegaron la madre estaba llorando junto al pozo por el que acababa de caer su hijo. "Ella me comentó que no podía vivir otra experiencia de una pérdida de este estilo, que había perdido a un hijo no hacía mucho tiempo", señala.

Por su parte la mujer señalaba que el pozo no se veía. "La configuración hace que al llegar al pozo se vea como un carril, casi una curva", señala la mujer. Asimismo, confirma que si no le dicen que ahí había un pozo no lo hubiera encontrado.

Añade además el senderista que si hubiera habido algún bloque de hormigón junto a la boca del pozo la habría visto. "Sería difícil que si hubiera habido bloques se desplazaran de alguna forma", señalaba.