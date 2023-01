Seis personas viviendo en un piso de 70 metros: la realidad de muchas familias ante la subida de los alquileres

El problema de acceso a la vivienda copa titulares de todo el mundo. En la prensa italiana destaca el caso de una mujer que cuenta que cada día se hace 1.600 kilómetros en tren para no pagar un alquiler. Sale a las 3,30 horas y vuelve a las 23.30 horas. Gasta unos 400 euros de tren al mes y eso es mucho menos de lo que tendría que pagar en un alquiler en Milán. Cobra 1.165 euros como bedel en un colegio y no puede permitirse esos precios.

Aquí en España María Auxi nos cuenta cómo ha cambiado su día a día el encarecimiento de los precios del alquiler. Actualmente no puede vivir sola. Su hermana vivía con su familia en una casa y ella sola en otro piso. El aumento de los precios de los alquileres les ha obligado a reunificarse y vivir 6 personas en una sola casa de 70 metros cuadrados.

Reconoce que están un poco ajustadas pero señala que por el momento no se puede hacer otra cosa hasta que los precios mejoren. Le llegaron a subir el alquiler hasta los 800 euros y ahora han elegido una vivienda más económica.

Su casero no le aplicó la subida del 2% pero aún así no podía llegar a los 800 euros. "Con lo que cobro a final de mes no llego", mantiene.

Es auxiliar de geriatría y cobra en torno a 1.000 euros de salario. Ahora mismo entran en su casa el sueldo y el de su hermana pero tienen a su cargo a 3 niñas pequeñas que estudian y a su madre.