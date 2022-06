El secreto de la dieta que ha seguido David Bustamante para perder 17 kilos en un mes

El cantante David Bustamante ha sorprendido a sus seguidores mostrando en sus redes sociales su espectacular cambio físico: ha perdido 17 kilos en un mes. Bustamante ha entrenado con el preparador deportivo Iván Perujo y ha acompañado el ejercicio físico con una dieta de lo más estricta. El artista ha querido ponerse a punto para participar en una velada de boxeo con un conocido youtuber.

No es la primera vez que Bustamante adelgaza tanto. Hace un año perdió 21 kilos y lo contó públicamente. Cuenta su entrenador personal, Iván Perujo, que no ha sido fácil llevar a cabo ese reto y perder tantos kilos sin utilizar batidos ni ningún elemento extra más allá de la comida. Durante este mes Bustamante no ha dejado de trabajar y ha mantenido su ritmo habitual de actividad.

"Bustamante venía de un estado de forma regular por la dieta que había llevado hasta ahora"

Se puso la fecha del día 25 de junio como el día X en el que tenía que participar en ese combate de boxeo. Han conseguido llegar a un punto muy bueno y de hecho estamos en 17 kilos menos. Bustamante hacía un entrenamiento por la mañana y otro por la tarde, más una hora de teatro por lo que tenían que calcular el gasto energético para que llegara bien a su trabajo. Reconoce que Bustamante "venía de un estado de forma regular" por la dieta que había mantenido previamente y eso ha sido otro reto.

El entrenador de Bustamante reconoce que la dieta es casi más importante que el propio ejercicio ya que "es la gasolina del cuerpo". "Lo bueno que tiene el cuerpo humano es que a poco que lo cuidemos reacciona muy rápidamente. "Con David hemos hecho una limpia muy profunda a nivel orgánico para que tenga una buena calidad de la piel y sangre para que al final él se mantenga en ese peso".