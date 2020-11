El hombre mas obeso del mundo, inmune al coronavirus: "Al adelgazar mi sistema inmune reacciona"

Reducir el peso corporal ¿Puede generar defensas contra el covid? El programa Espejo Público de Antena3 Noticias ha contado el caso extremo del hombre más obeso del mundo, Juan Pedro Franco. Llegó a pesar 595 kilos. Hoy pesa 260. Y atención, porque adelgazar todos esos kilos le ha dado, además, cierta inmunidad contra el coronavirus. "La cirugía controló mis enfermedades metabólicas. La diabetes, la hipertensión, yo usaba insulina" ha explicado Juan Pedro que ha entrado en directo desde Aguascalientes, en México.

Los padres de Juan Pedro murieron de coronavirus y él con 250 kilos de peso lo ha superado, a pesar de ser persona de riesgo con diabetes y cardiopatías. Él ostenta el récord del hombre más obeso del mundo, llegó a pesar 595 kilos, actualmente pesa 260 kilos. "Era dependiente de oxígeno las 24 horas del día" ha contado Juan Pedro. "Ahora todos los problemas se me han controlado. Ahora no lo necesito. Más que inmunidad es que ahora no tengo enfermedades y lo que hace es que no alimente el virus".

Su médico el Dr. Castañeda es una de las eminencias en tratamientos de laparoscopia, llega a hacer hasta 800 operaciones al año. México, donde reside, es el segundo país del mundo con mayor número de obesos.

"Es un paciente que tenía una obesidad extrema. A lo que se atribuye todo esto es a la pérdida de peso. Todas las enfermedades se llegaron a controlar. Esto hace que alguna manera u otra hace que el paciente su respuesta inmune reaccione. Ataca no solo el coronavirus sino cualquiera clase de infección" ha explicado Castañeda, médico de Juan Pedro.

El Dr. Castañeda observó que Juan Pedro mostraba buenas defensas ante el coronavirus sin requerir ingreso hospitalario, eso le llevo a pensar que podía haber alguna relación con la reducción de peso. Inició el estudio con otros muchos pacientes y descubrió que aquellos que lograban rebaja su peso en un 30% lograban en su organismo un efecto de rejuvenecimiento y regeneración que les defiende de agresiones víricas. Estudio mundial que ha presentado a la sociedad científica.

