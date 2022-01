Darina Tkachenko, sobre el conflicto con Rusia: "La mayor parte del pueblo de Ucrania está para resistir y lo vamos a hacer"

En el panorama internacional la escalada de tensión entre Ucrania y Rusia se vive con preocupación pero en las calles del país ucraniano, de momento, reina la calma tal y como nos muestra Darina Tkachenko.

Sostiene que la gente no está haciendo acopio de alimentos y que se circula con normalidad. No temen una invasión rusa pero están preparados para lo que pueda ocurrir: "Siempre hemos tenido un vecino tan difícil y no civilizado. Llevamos 8 años así, la vida continúa", destaca.

Es consciente de que hay tensión de parte de Rusia y Bielorrusia en las fronteras y la amenaza está alrededor, cosa que "pone más nerviosa a Europa porque no está tan acostumbrada como nosotros". Afirma que las fuerzas armadas son fuertes y confían en ellas pero su debilidad es el problema interno con el presidente Volodímir Zelenski que "no puede llevar el conflicto". "Eso causa un conflicto interno y él se dedica a sus cosas, entendemos que no es profesional. La característica de los ucranianos es que cuando el líder no sirve se va pero el pueblo decide y nuestra mentalidad es proeuropea", afirma.

No se plantea en ningún momento dejar Ucrania por esto. Es madre de 2 niños pequeños a los que ve como el futuro del país y cree que hay que defender el territorio. "La mayoría del pueblo está para resistir y lo vamos a hacer", sostiene Tkachenko.

Puedes volver a ver la entrevista a una mujer ucraniana sobre el posible conflicto con Rusia en Espejo Público a través de Atresplayer.