Santiago Toranza, médico agredido por un paciente: "Nos sentimos bastante amenazados y al final me dio un puñetazo"

Una consecuencia colateral de la pandemia de coronavirus ha sido la animadversión de ciertos colectivos ante el personal sanitario. Las listas de espera, la falta de personal y la sobrecarga de pacientes no ayudan a sanear este clima.

Santiago Toranzo es un médico residente de familia que ha sufrido este tipo de reacciones. El pasado mes de diciembre estaba en el servicio de Urgencias. Un paciente llegó con un supuesto intento de suicidio, no respondía y a la hora cuando le intentaron poner medicación en una vía se levantó de modo agresivo. Les insultó, les amenazó e intentaron calmarle. Cuenta que "fueron reculando" al sentirse bastante amenazados. "Comenzó a golpear a una puerta, intentó dar un puñetazo a una enfermera y finalmente me lo dio a mí", señala.

Afortunadamente no tuvo lesiones pero sí le quedó "el mal rato". Relata que tras la agresión "se le revolvió la tripa y casi hasta el cerebro". "Te queda una sensación muy mala, estuve 2 ó 3 horas que no era capaz de concentrarme bien. Bajé a cenar y cuando me iba a relajar me salieron algunas lagrimillas", reconoce.

El agresor fue detenido al salir del hospital y este sanitario irá a juicio por estos hechos. Denuncia que la situación social no es la mejor, así como las listas de espera y falta de personal y sobrecarga en los hospitales. "Todo está generando un clima que tenemos que parar de algún modo. Ni el colectivo médico, ni el sanitario ni la sociedad puede permitir que pasen estas cosas. Intentamos hacer bien nuestro trabajo de la mejor forma que podemos".

Recuerda este médico que en otra ocasión, durante una revisión sanitaria el marido de una mujer que iba a dar a luz amenazó con quemar el hospital con los médicos dentro tras comunicarle un problema de salud de la madre. Asegura que afortunadamente la mayor pate de la gente no reacciona de manera violenta.

Puedes volver a ver el testimonio de un médico de urgencias agredido en Espejo Público a través de Atresplayer.