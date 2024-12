Pedro Sánchez acusa al PP de tener "connivencia con los jueces" y "actuar con las cartas marcadas"

Como cada año por estas fechas, el presidente del Gobierno reúne en Moncloa a los periodistas que día tras día le siguen la pista y comunican la frenética actividad política. Nuestra compañera Carina Verdú asistió a este corrillo informal, sin grabaciones, pero con la oreja puesta, para venir a contar qué es lo que se comentó sobre la actualidad política nacional.

El presidente acusó al Partido Popular de “estar en connivencia con los jueces” y de “actuar con las cartas marcadas”, intuyendo la buena sintonía entre el sistema judicial y el principal partido de la oposición, y de “tener información privilegiada”.

Además, Pedro Sánchez también se mostró preocupado con los periodistas por algunas declaraciones de dirigentes del PP, dice, que “adelantan posibles escenarios judiciales”, dando a entender posibles filtraciones entre ambos.

Nuevo incendio con los jueces

Ante estas palabras del presidente, el debate entre los jueces ha estado servido. Precisamente en Espejo Público hemos podido contar con dos de ellos: José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, y Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente, que han querido comentarlo hoy en directo.

Martín Pallín cree que es “evidente” que haya una conexión directa entre las actuaciones judiciales y la utilización de estas en el Parlamento, aunque reconoce que “no es fácil de demostrar” que un juez “haya llamado a alguien del PP o no”.

El juez emérito quiso ejemplificar la politización de la justicia con Ada Colau, contando que “tenemos en estos últimos años 16 querellas” contra ella, por tratar de municipalizar el servicio de aguas de Barcelona”. Algo que tilda de ilegal, acogiéndose a una ley de 1882 en la que “los jueces deben rechazar de plano todas las querellas infundadas”.

Por su parte, Fernando Portillo no coincide con Martín Pallín, y considera que las quejas del Gobierno sobre la actitud de la justicia son “el argumentario de siempre, el de “el profe me tiene manía””. Y añade: “Cuando los juzgados estaban investigando los casos de corrupción del PP no escuché al presidente del Gobierno de forma velada decir que había cierta connivencia en ello”, comparando a Rajoy en aquella época con Sánchez. Portillo cree que la corrupción del PP le sirvió a Sánchez “para subirse a hombros de ellos y, mediante moción de censura, llegar al Gobierno”, y cataloga las últimas afirmaciones del presidente como “muy graves”.

"Los jueces investigan el entorno del presidente por obligación legal"

Portillo quiso recordar también que “los jueces no se levantan y deciden investigar al entorno del presidente del Gobierno” sino que lo hacen por “obligación legal al presentarse una querella con un relato mínimamente delictivo”. El presidente del Foro Judicial Independiente pide “dejar trabajar a los jueces a ver hasta donde llega” y cree que no es de recibo “que se arrojen sospechas de falta de independencia y de connivencia con el partido de la oposición por parte del presidente del Gobierno”.

El juez emérito Martín Pallín, en cambio, se acoge a una obligación que tienen los jueces de “distinguir lo que es o no ideología entre asuntos que pueden tener transcendencia política”, y toma por ejemplo la legislación norteamericana donde está prohibido. También critica la duración de las investigaciones en el entorno del presidente: “el juez, se llame como se llame, tiene que ser consciente que la investigación no puede alargarse eternamente. Ya tiene todos los datos sobre la mesa”, y pide con ello “que tome una decisión”. Cree que el hecho de utilizar el proceso judicial de alrededor del presidente “como batería política todos los días en la sesión de control y en los plenos” está causando “conmoción”, ya que “no tiene precedentes en la historia de España”.

"Es una barbaridad jurídica llevarse todos los elementos de información del Estado"

La decisión del juez de autorizar a la UCO entrar en el despacho de Álvaro García Ortiz tampoco lo considera correcto, porque defiende que “no tiene competencias para entrar en su despacho”, pero sí en el del fiscal general del Estado. Y tilda de “barbaridad jurídica” llevarse todos los elementos de información del Estado para “descubrir quién publicó un correo o no”.

Para cerrar el debate, Portillo quiso responder a Martín Pallín, defendiendo que “será el propio juez que sabrá más que nadie si ha concluido esa investigación o tiene que seguir adelante” y pide “confiar y dejar trabajar”.

