Salvador Peiró, médico de salud pública: "En enero podríamos tener 250.000 positivos de coronavirus al día en España"

Salvador Peiró es médico especialista en medicina preventiva y salud pública. Cree que en este momento es un error que las personas vacunadas que hayan sido contacto estrecho de positivos en Covid-19 no tengan que guardar cuarentena. Pone como ejemplo el caso de profesores o profesionales que están en contacto con un amplio número de gente en su desarrollo laboral.

La recomendación del ministerio señala que no debes juntarte con más personas pero no explica qué hacer en determinadas casuísticas laborales. "Se está dando la señal errónea de que los vacunados no pueden contagiar", asegura el experto.

Este médico señala que tenemos tantos casos graves y tantos contactos estrechos a día de hoy que no podremos mantener un sistema que haga que los contactos estrechos de los contactos esenciales no puedan trabajar y pasaríamos a una situación parecida a la de los sanitarios donde los contactos estrechos trabajan pero con controles constantes. Insiste en que las vacunas protegen de no desarrollar Covid grave pero no de contagiarnos.

Asegura que los sanitarios "esperamos cifras de contagio como no hemos visto nunca". "Ayer tuvimos 50.000 casos nuevos registrados y en enero podrían ser 250.000 contagios diarios. Es lo que estamos viendo por cómo está funcionando", afirma.

Tacha de 'medidas teatro' pedir el pasaporte Covid o llevar mascarilla por la calle. El facultativo asegura que con dos dosis de la vacuna se asegura la protección frente a una hospitalización. Sin embargo, apunta que "lo que estamos perdiendo es la protección frente al contagio".

