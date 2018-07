Ruiz Mateos: "Me siento muy orgulloso de lo que he hecho"

En el comunicado que ha remitido José María Ruiz Mateos, asegura literalmente que "para que se enteren los jueces, que sin ánimo de ofender, no dan conmigo pie con bola, por lo tanto quiero que sepan que en lugar de estar muy arrepentido de mis actuaciones, por el contrario, me siento orgulloso, feliz y satisfecho de haber hecho mucho bien, especialmente en todo lo referente al mundo obrero, al que he dedicado siempre mi amor, mi devoción y mis esfuerzos".

Sin embargo, estas palabras de Ruiz Mateos no coinciden con muchos de los testimonios de testigos y trabajadores de sus empresas. Víctor de la Cruz, antiguo chofer del fundador de Rumasa y hombre de confianza, ha declarado que "el jefe - que es como le llama- la mandaba seguir durante todo un día al máximo responsable de un gran banco. Hacerle fotografías con su amante y, al día siguiente llevárselas a la oficina. Me convertía en paparazzi".