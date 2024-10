El ruego de Maricarmen, la anciana arruinada por su inquiokupa que ahora le ofrece un trato-trampa

La vida de Maricarmen es como una película de terror: "Va a acabar con mi vida", asegura a un equipo de Espejo Público " es mucho tiempo, y mucho dinero" , añade. El inquiokupa lleva 15 meses sin pagarle, creándole un gasto de más de 15.000€ más los gastos judiciales. "El proceso está abierto desde diciembre de 2023 y aún no tengo mi casa", cuenta desesperada.

Maricarmen y su marido viven atemorizados y con miedo de no recuperar. Tras denunciar su caso a través de Espejo Público el inquiokupa le increpó asegurando que no le importaba que hubiera salido en televisión y que hasta que no saliera le juicio no iba a irse, tal y como cuenta la afectada, que garantiza que le ha ofrecido este "trato trampa" para "alargar todo el proceso" : "Dice que me dará solo el 30 % de lo que me debe , solo unos 4.000 euros de los 15.000 euros hasta ahora y que se quedaría hasta mayo de 2025". Maricarmen está desesperada, "sólo quiero recuperar mi casa, vivimos con las pensiones, no dormimos no descansamos, no podemos más, es mi casa".

La anciana hace referencia a que es una persona que da mucho miedo que tiene atemorizado a todo el entorno, a los inquilinos a los que quiere echar " para meter a familias", cuenta y también vecinos. No se atreve a acusarle, pero "él se quejaba mucho del perro de la vecina y al poco apareció muerto por envenenamiento". Nos cuenta que hace poco sufio un ataque de ansiedad al encontrarse con su inquiokupa y que "sabe que la ley le ampara"

Maricarmen no es ajena a la actualidad y está al tanto de la huelga de vivienda: "Yo no voy contra de los inquilinos, de hecho me dan mucha lástima los que están ahora en mi casa, porque ellos no sabían que le señor que les alquiló era un okupa, pero tienen que protegernos más a los propietarios".