Rubén Amón, sobre las elecciones anticipadas: "Sánchez nos está diciendo: "A ver si me echáis a mí si me presento yo de verdad"

El periodista Rubén Amón ha analizado en Espejo Público el anuncio de Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo, de adelantar las elecciones generales al próximo 23 de julio. Señala que esta decisión le desconcierta. "Creo que Sanchez nos está diciendo: No habéis sabido votar bien a ver si me echáis ahora si me presento yo de verdad para doblegar la inercia incontestable".

Mantiene además Amón que la idea de que las elecciones municipales y autonómicas eran un plebiscito personal hacia Pedro Sánchez ahora sí va a ser de verdad y "este ha sido el calentamiento".

En opinión de Rubén Amón Pedro Sánchez no tiene conciencia de la realidad en la que vive con aduladores como Tezanos. "El CIS anticipaba hasta el ultimo día que se podían dar a conocer los sondeos electorales y daba a sumar el bronce en el podio cuando ha sido para Vox". "¿Quien es el presidente más guapo de Europa? es la pregunta que le plantea siempre Sánchez a Tezanos".

En el narcisismo de Pedro Sánchez no cabe la abdicación

Para Rubén Amón Sánchez no puede remontar los resultados aludiendo al presunto acuerdo de la ultraderecha ¿Cómo le va a funcionar ese fantasma en menos tiempo que nunca? Podrá extrapolarse o no a la realidad local y autonómica pero sobre todo implica un voto de censura de Pedro Sánchez en su totalidad, que de aquí a 3 meses sea capaz de remontar esa inercia le parece "imposible" y duda que no vaya a ser él el candidato porque "en su narcisismo no cabe la abdicación".