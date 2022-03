Rocío Monasterio: "Sánchez da 20.000 millones a las feministas y 20 céntimos a los camioneros"

Rocío Monasterio, presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, ha mostrado su apoyo a los transportistas que suman ya 17 días de paros. "Apoyamos a toda esta gente que lleva meses gritando contra el Gobierno de Sánchez que les está arruinando y no tienen margen para seguir. En la calle la gente está con ellos y ya basta de amenazas a los autónomos".

Ve insuficiente las ayudas que ha anunciado el Ejecutivo: "El Gobierno de Sánchez a las feministas les da 20.000 millones y a los camioneros les da 20 céntimos, ya está bien". Cree que estos trabajadores "han reventado y no pueden más con este Gobierno".

El Gobierno de Sánchez acusa a Vox de alentar las protestas pero cree Monasterio que no hay un dato positivo económico para todos ellos. Recuerda que ya antes de verano el sector decía que no podían más, "no pueden pagar el pienso y están tirando la leche". "Tienen a un Gobierno que se dedica a insultarles y a amenazarles ahora les piden que dejen de manifestarse. Los españoles estamos dispuestos a no tener leche para nuestros niños para defender a la España que madruga", sostiene.

Incide la de Vox que el Gobierno de Sánchez ha causado miseria y ruina a este es el país "que es el que peor se está recuperando". "Ucrania agrava las cosas pero durante muchos meses hemos estado teniendo los peores datos de recuperación. No hay manera de remontar con un Gobierno que hace la política contraria a lo que permite tener liquidez a las familias. Su objetivo es tenernos a todos controlados porque esa es la manera que tienen de gobernar los que son próximos al comunismo".

Asegura la de Vox que los menores que llegan a España desde Ucrania vienen todos acompañados pero los que mandaban a sus hijos en unas lanchas tenían que dejar de hacer eso y entrar con sus padres. Monasterio ha recibido a muchos padres acompañando a sus niños y ha visto las reuniones de familias de madres ucranianas abrazando a madres españolas que no se conocían y han acabado llorando.

Monasterio ha valorado el embargo de sueldo como diputado a su marido Iván Espinosa de los Monteros por una deuda por una reforma con el constructor que le hizo obras en su casa. Señala que esta constructora no ejecutaba bien los trabajos ni pagaba a sus trabajadores. "Cuando llegaba a la obra parte de los que trabajaban salían corriendo por la calle. Pagamos dos veces el mismo trabajo y la Agencia Tributaria dijo que no pagáramos a la constructora. Se solicitó una agencia de pago para pagar a la agencia tributaria", relata. "Nuestra voluntad es pagar lo que hace falta es que la administración acelere los procesos, mande las carta de pagos y facilite la vida a los administrados", asegura.

