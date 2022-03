Manuel Hernández, transportista convocante de los paros: "No nos ofrecen acuerdos y todo se basa en promesas"

Manuel Hernández es la cabeza visible de la plataforma nacional por la defensa del transporte que ha convocado los paros que aún hoy se mantienen. Cree que hay una campaña para intentar minimizar las movilizaciones tal y como ha pactado la administración y sus cargadores: "Intentar desanimar y mermar la moral de la gente".

Asegura que a los transportistas les están amenazando los cargadores para que se incorporen el trabajo con coacciones de todo tipo. Desde que no van a volver a trabajar con sus clientes hasta decirles que van a intentar que no trabajen con otros cargadores. "Como no hay medidas que dan respuesta a la situación que provocó la parada obligatoria por trabajar a pérdidas no va a haber ningún arreglo", advierte.

Las medidas que pactó con el Gobierno el Comité Nacional no están consensuadas con los transportistas porque ellos son cargadores y operadores de transportes sin camiones, tal y como apunta Hernández. "Son una serie de compromisos y la incertidumbre es atroz cuando no se sabe realmente si van a dar respuesta o no a la situación que tenemos".

Les gustaría llegar a un acuerdo pero no se lo están ofreciendo porque todo se basa en promesas. "Que se prohíba contratar a pérdidas y que los operadores de transporte no nos sigan robando el precio de los transportes y que no llegue al transportista". Están intentando hablar con la asociación de cargadores "porque ellos también denuncian el abuso en precios desde el dinero que ellos pagan hasta el que llega hasta sus bolsillos".

