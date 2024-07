Rocío Martínez: "A Inglaterra le gustaría tener a Guardiola como seleccionador, no le imagino entonando el 'Gibraltar español'"

A Gibraltar no le ha gustado nada que algunos jugadores de la Selección entonaran el 'Gibraltar Español' en la celebración de la Eurocopa en la plaza de Cibeles. El Gobierno de Gibraltar ha emitido un comunicado en el que lamenta estos gritos y los califica de "rancios".

El periodista de El Mundo, y colaborador de Espejo Público, Joaquín Manso también piensa que Gibraltar es español y el debate existente es una cuestión territorial. Recuerda que en los últimos años España disputa las competiciones europeas con dos selecciones. "Una muy buena que es campeona de Europa y otra un poco peor que es Gibraltar", bromea. Señala además que la última vez que estuvo en Gibraltar era un día muy soleado de verano y a las 17.00 horas estaba todo cerrado. "Puestos a hablar de rancios, ahí lo tienes", concluyes.

"El España- Gibraltar es uno de los partidos prohibidos"

Rocío Martínez, periodista de Antena 3 Noticias y enviada especial a Alemania durante la Eurocopa ha querido poner sobre la mesa que Gibraltar tiene una selección que pertenece a la UEFA y a la FIFA. "El España- Gibraltar es uno de los partidos prohibidos. En el sorteo de clasificación para esta Eurocopa a España le tocó con Gibraltar y lo que hicieron fue cambiarla por Chipre", explica.

La periodista cree que tras estas palabras había una celebración festiva. Escuchamos entonando estas palabras a Álvaro Morata y también a Rodri, que lleva jugando desde 2019 en el Manchester City, en Inglaterra. Recuerda Rocío que cuando estaba entregado a la causa cantando la canción Morata le recuerda a Rodri que juega en un equipo inglés y en ese momento pensó que le daba igual.

Se pregunta qué pensaría Rodri al día siguiente de la celebración sobre sus palabras. "Es un pequeño conflicto pero cuando el comunicado usa palabras como 'rancio' no ve que el problema sea muy grande.

"A Inglaterra le gustaría tener a Pep Guardiola como colaborador"

Recuerda Rocío que el día del partido le preguntaron a Rodri qué le hizo más ilusión, si ganar con el Manchester City o con España. Él no tiene dudas y dice que con España. Cree que Guardiola, entrenador del Manchester, no le va a soltar porque Rodri es un futbolista muy importante para el equipo. Asegura además que a Inglaterra le gustaría tener a Pep Guardiola como seleccionador después de la dimisión de Gareth Southgate. "Pero Guardiola tiene un año más de contrato con el City, aunque no creo que Guardiola cantara lo de 'Gibraltar español'", bromea.

Sobre el futuro de Álvaro Morata, apunta que aunque hace dos semanas anunciaron que se quedaba en el Atleti se confirma que se la próxima temporada va a jugar en el Milan. "Cree que en España no se le respeta y vuelve a la tierra natal de su mujer, Alice Campello. Ya jugó en la Juve y ahora se va al Milán".