Roberto Verino: "Le tengo envidia sana a Amancio Ortega porque nos ayuda a no conformarnos"

Roberto Verino propone para su firma el concepto 'See now buy now'. Se trata de una evolución en los actos de moda. "Antes dependías del 'pret-a-porter' pero ahora puedes presentar una colección que el consumidor va a usar en ese momento. Se trata de que el consumidor pueda comprar lo que está viendo en la pasarela", señala.

Admite que le tiene "envidia sana" a Amancio Ortega. "Nos estimula y nos ha creado la necesidad de no conformarnos con el convencionalismo del pasado", destaca.

Considera que el mundo de la moda tiene la obligación de no exagerar la delgadez de las modelos para luchar contra la anorexia y aplaude que Ifema fuera uno de los primeros eventos de moda del mundo que impusiera un mínimo de masa corporal a sus modelos.

El diseñador define a la reina Letizia una gran embajadora de la moda española y confiesa que es un honor que la monarca le encargue prendas. Sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, le agradece que le dejara la sede donde trabaja para desarrollar uno de sus desfiles.