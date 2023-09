Rifirrafe entre Josep Pedrerol y Rubén Amón: "No es lo mismo el uso que se ha hecho de Jenni Hermoso que de Luis Rubiales"

Los periodistas Josep Pedrerol y Rubén Amón se han visto envueltos en un encendido debate sobre la dimisión de Luis Rubialescomo presidente de la RFEF. En una entrevista concedida al periodista británico Pierce Morgan Rubiales ha zanjado las especulaciones sobre su futuro en la federación afirmando que deja el cargo.

Pedrerol señala que desconoce por qué Rubiales ha elegido ese modo de decir adiós. "La hora y la fecha no sé por qué. Él ve que la cosa se ha ido de las manos y busca la fórmula de despedirse. Hay cosas en la carta que llaman la atención . No se va pidiendo perdón, sino porque se siente acorralado por los poderes fácticos", apunta. Entiende Pedrerol que Rubiales quería luchar y llegar hasta el final pero la denuncia de Jenni Hermoso ha sido clave.

Para Amón Rubiales se ha ido "con nocturnidad y alevosía en una noche de un domingo". Además, destaca que Rubiales elige a un periodista afín que no va a contrastar nada de lo que dice. "Lo hace además en un espacio cosmopolita porque habla en inglés. Como si el patán nos quisiera demostrar que es un políglota. El comunicado no da lugar a réplicas. Tenga usted el valor de contrastar su retirada en un espacio homologado donde se le pueda discutir lo que dice".

"Me gustaría diferenciar al personaje público del que tiene una responsabilidad institucional"

Prosigue Rubén Amón diciendo que le gustaría diferenciar el personaje público que tiene una carrera individual del quien tiene una responsabilidad institucional y federativa.

Cree además que algunas fuerzas políticas han utilizado a la jugadora Jenni Hermoso para empujar su causa del feminismo y también a Rubiales, a lo que Pedrerol respondía que "no es lo mismo". "No me has escuchado. No es lo mismo a priori. Me maravilla la discusión de un argumento sin haberlo pronunciado, pero lo voy a pronunciar si no te importa", proseguía Amón.

Según su teoría, a nivel geopolítico se ha utilizado a Luis Rubiales "como parte de la componenda para familiarizarnos con Arabia Saudí". "Nos escandalizaba la organización de la Supercopa y es un escándalo", mantiene.