Reyes Maroto elude la pregunta de Susanna Griso sobre un tuit de Echenique

El problema de la vivienda ha saltado al ruedo político y se posiciona como uno de los platos fuertes de cara a la campaña para las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28M.

La Generalitat ha anunciado que expropiará pisos vacíos a grandes tenedores si no los destinan a alquiler social, una medida que según Beatriz Toribio, la directora adjunta de Masteos, una empresa especializada en inversión en alquiler, considera que esta medida "no soluciona el problema".

La candidata socialista a la alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, ha esbozado su estrategia en materia de materia para la capital de España: "Desde luego aquí se va a aplicar la legalidad y para mí es fundamental dar seguridad jurídica sobre todo al propietario de los pisos vacíos. Por eso he propuesto un programa de alquiler seguro, que a través de la empresa municipal podamos dar esa garantía jurídica y sobre todo incentivos a los propietarios para que nos cedan esas viviendas".

Maroto diseña su propuesta en torno a los preceptos de "legalidad y seguridad jurídica" y cifra en 82.000 las viviendas vacías en Madrid que su partido intentaría destinar a alquiler social a cambio de "incentivos" a los propietarios. Este recuento lo extrae el PSOE de un estudio de la Universidad Pompeu Fabra con Tecnocasa.

Precisamente, la última medida anunciada por el Ejecutivo en materia de vivienda ha sido objeto de una nueva disputa entre los dos socios de gobierno.

Pedro Sánchez anunció la creación de una línea de avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para garantizar el 20% de la hipoteca de una primera vivienda para jóvenes menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros y para familias con niños a cargo. Esta iniciativa no ha tardado en ser criticada por la formación morada.

Reyes Maroto defiende que el "Gobierno toma decisiones para responder a un problema que tenemos que es el acceso a la vivienda. Hemos abordado este problema de una manera realista y sólida y no solo se puede abordar con la construcción de vivienda pública de alquiler, sino que también hay muchas familias que quieren comprar vivienda y también muchos jóvenes". Dicho esto lanza la pelota al tejado de Podemos y dice: "Los que tienen que explicar por qué están en contra son Unidas Podemos porque desde el PSOE gobernamos para dar respuesta a los problemas de la mayoría social".

Preguntada en este punto por un tuit que Pablo Echenique ha rescatado de la hemeroteca en el que precisamente el PSOE se mostraba muy crítico con el PP cuando los populares anunciaron esta medida y la respuesta de Maroto ha sido la siguiente: "Como yo no acabo de entender como en su momento el alcalde me acusó de subir impuestos y de que el Gobierno estaba subiendo impuestos a los españoles cuando hemos bajado el IVA de la luz y del gas, de los alimentos, del IRPF. Lo mejor que tenemos que hacer es no mentir hacer una campaña basada en las propuestas y yo le diría al señor Almeida que deje de mentir a los madrileños, que la mentira en esta campaña no le debería dar ningún voto", una respuesta que ha sido calificada por los tertulianos como "manzanas traigo".

A Almeida, Maroto destinó otros mensajes como "basta ya de decir que el Gobierno está crujiendo a las familias madrileñas. Yo quiero que el señor Almeida lo explique".