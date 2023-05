Un economista analiza la medida de avales para la hipoteca para los jóvenes: "No va a favorecer a los vulnerables, sino a los que tienen solvencia"

El economista José Ignacio Conde- Ruiz considera que el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la creación de una línea de avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para garantizar el 20% de la hipoteca de una primera vivienda para jóvenes menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros y para familias con niños a cargo "se trata de una medida contradictoria porque va para los jóvenes vulnerables y aunque te dan un aval del 20% tú tienes que pagar el 100%".

Señala que pese a esta medida la persona que acceda a la vivienda tendría que hacer frente a una hipoteca del 100 x 100 del valor del piso. "Solo a aquellos jóvenes que tienen solvencia el banco les va a ver con capacidad de poder devolver esa suma", mantiene.

"Es una medida que no va a favorecer a jóvenes vulnerables, sino a los que tienen una suficiente solvencia", mantiene. Considera que hay culpabilidad por parte de los políticos porque los recursos al final no van a los jóvenes. "No va a suponer un gran impacto fiscal", añade. "Si como país estás preocupado por los jóvenes tienes que poner recursos de verdad comprar viviendas, construir viviendas en alquiler que no sean para compra y solo para jóvenes pero eso cuesta mucho dinero", considera el economista.

Echa de menos ayudas en forma de rentas de emancipación o un parque público del alquiler. "Ahora tenemos un poco de mala conciencia con las ayudas pero es interesante ver qué impacto tiene esto para los jóvenes. Donde hace falta vivienda para los jóvenes con alquiler público es en las ciudades y eso cuesta dinero"

"Hay gente que se confunde por el hecho de que te avale el ICO"

"Que te avale el ICO un 20% no quita que tú debas el 100 x 100 al banco. Hay gente que se confunde, también pasó con los créditos del ICO durante la crisis del Covid, que como les avalaban el 75% pensaban las empresas que solo tenían que pagar el 25% y no es así, hay que pagar el 100%", explica el economista.