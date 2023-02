Revilla, tras las dimisiones en Renfe por el error en los trenes: "Lo más grave de todo es que esto se sabe desde hace 2 años y medio"

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, valora en Espejo Público la dimisión de el presidente de Renfe, Isaías Taboas, y la secretaria de Estado del Ministerio de Transportes, Isabel Pardo de Vera. Las renuncias se producen tras la polémica por los trenes de Cantabria y Asturias, cuyas medidas no se corresponden con los túneles de la red de Cercanías de la zona.

Para Revilla "la chapuza está hecha" y añade que "era verdad que se habían hecho unos trenes que no encajaban con los túneles". "Menos mal que la empresa constructora, que conoce la tipología de esos trenes, fue a comprobar si el proyecto encajaba en los túneles porque a veces no se comprueba. Podía haber sido todavía peor que hubiesen hecho los trenes y no hubiesen servido", apunta Revilla.

Revilla ya pidió que alguien pagara las consecuencias por lo ocurrido. "Pedí dimisiones y soluciones y al día siguiente nos presentaron a dos personas que habían cesado que en seguida nos dimos cuenta de que ellos solo pasaban por ahí e iban a jubilarse ya. Lo más grave de todo es que esto se sabe desde hace 2 años y medio", asegura.

"Son tan incompetentes que se ponen a hacer unos trenes sin conocer la ley de 2015 de la Unión Europea"

"Esto no ocurre ni a una diputación provincial, menos a un Gobierno de la Unión Europea donde tenemos las mejores empresas y técnicos y estamos construyendo medio mundo. Son tan incompetentes que hacen un diseño de unos trenes sin tomar la precaución de saber que hay una ley de 2015 de la UE que ya no permite hacer trenes que no tengan una determinada holgura entre el casco del tren y el gálibo de los túneles".

Además de las dimisiones, Renfe se ha comprometido a ampliar de 31 a 39 los trenes que se van a poner en la gratuidad del servicio por el momento. Revilla no está deacuerdo con las declaraciones de la ministra que dice que esto no ha tenido un coste para el erario público. "Será la misma empresa la que haga la obra, los trenes van a empezar a fabricarse en el mes de diciembre. Todos los viajero de Asturias y Cantabria tanto de Feve como de Renfe no pagarán nada por este servicio".