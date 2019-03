"La retirada de Cayetano es por un cúmulo de razones", asegura Curro Vázquez

La noticia de la retirada temporal de los ruedos de Cayetano Rivera ha cogido con el pie cambiado a muchos. Se han dado un sinfín de razones que podrían argumentar esta decisión. Desde que quiere dedicarse a otros proyectos profesionales, hasta que le ofrecen contratos a la baja en las corridas de la próxima temporada.

Lo cierto es que Curro Vázquez, su apoderado, ha destacado en Espejo Público que las razones que han llevado a Cayetano a tomar esta decisión no se basan en un motivo concreto. "Se trata de varias razones e incluso el hecho de que llegue a la edad en la que falleció su padre, también influye".

"Cayetano lleva muy bien compaginar sus dos actividades, la de modelo y la de torero. No se trata de que le paguen más por hacer unas fotos. Él ya tenía pensada la retirada porque me lo había dicho antes", asegura Curro Vázquez. "El torear estresa mucho. Se trata de una profesión muy dura. No se trata de una retirada".