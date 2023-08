La RFEF habría difundido un comunicado poniendo en boca de Jenni Hermoso unas palabras que no dijo

El digital Relevo.com asegura que las declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no son de Jennifer Hermoso. Además, afirma que Luis Rubiales rogó a la jugadora que lo defendiera en un comunicado conjunto, pero ella se negó a aparecer en ese vídeo.

Espejo Público ha hablado con Natalia Torrente, una de las periodistas de Relevo.com, el medio que ha conseguido esta nueva información, que podría ser determinante para el futuro del presidente de la Federación.

"Rubiales, en el vuelo a Madrid, se dio cuenta de la repercusión mediática de su acto y fue conocedor de las palabras del ministro de cultura y deporte. Entonces, se acercó a la jugadora con la mayor discreción posible -todo lo posible en un vuelo de casi 400 personas- para pedirle que le ayudara emitiendo un comunicado conjunto", ha empezado a explicar la periodista.

Natalia ha explicado que Rubiales intentó convencer sin éxito a Jenni apelando a la buena relación que ellos mantenían y diciéndole que el foco mediático estaba puesto en eso en vez de en su triunfo y que, si se pronunciara, seguramente disminuiría la importancia.

La RFEF se habría inventado las declaraciones

Antes de esto, la RFEF ya había difundido un comunicado "poniendo en boca de Jenni unas palabras que no dijo", ha asegurado la periodista, que insiste en que la única vez que la jugadora se ha pronunciado fue a través de un directo en su cuenta de Instagram durante la celebración en el vestuario.

En esas declaraciones, ella estaba comentando el suceso con sus compañeras y esto fue lo que dijo: "No me ha gustado, pero ¿qué hago?". Después de esto no ha vuelto a pronunciarse. "Cuando hemos intentado contactar con ella, nos ha dicho que ella es profesional del fútbol y solo quiere hablar de fútbol y de su triunfo en el mundial", ha explicado Natalia Torrente. "Ella no considera que tenga que dar explicaciones y ha pedido a su entorno que no se pronuncie tampoco", ha continuado.

La periodista de Relevo.com ha comentado que les ha costado mucho trabajo conocer esta información, "pero hemos contrastado con muchas fuentes y hemos podido confirmar todo esto durante la celebración el lunes por la noche: ella no ha escrito esas declaraciones y tampoco han salido por su boca".

"Nos consta que ella y sus compañeras están muy disgustadas porque el foco se esté desviando hacia una polémica extradeportiva", ha concluido.