Rebeca: "No se lo conté a mi madre"

Rebeca sabe lo que es ser una madre adolescente. Ahora tiene 26 años, pero hace más de diez, se quedó embarazada. En un principio no se lo contó a su madre, pero cuando se enteró por la doctora, se quedo muy sorprendida.

"No me arrepiento de no haber podido salir de fiesta o irme de acampadas ya que he tenido otras cosas" confiesa Rebeca, la cual, no lo tuvo fácil en el instituto. En un principio tuvo problemas para cuidar del bebe ya que era demasiado inexperta. Asegura que sin sus padres no tendría nada de lo que tiene ahora.

El número de madres adolescentes ha disminuido en España a lo largo de los años según un estudio del Consejo Superior de Investigación Ciéntifica (CSIC). Cabe destacar que la edad de inicio en las relaciones sexuales es cada vez más temprana.