La reacción de desconcierto de Susanna Griso al conocer la caída del cohete chino

El espacio aéreo de parte de Cataluña e Ibiza ha sido cerrado por la caída del cohete chino Long March 5B tal y como ha informado Protección Civil. El cierre se debe "al riesgo asociado por el paso del objeto espacial se han restringido totalmente los vuelos". En concreto, son 4 los aeropuertos en España con el tráfico aéreo cerrado: Barcelona, Tarragona, Reus e Ibiza.

A consecuencia de ello, se verán afectadas también las comunidades autónomas de Cataluña, Castilla y León, Navarra, Aragón y Madrid.

Susanna Griso ha hablado en Espejo Público con un controlador aéreo que ha valorado la situación al tiempo que reconocía que era la primera vez que se enfrentaban a una situación similar.

La caída del cohete chino ha provocado el cierre de los aeropuertos de Tarragona, Barcelona, Reus e Ibiza

Explicaba Gonzalo Bans que está previsto que lo que quede de chatarra de este cohete pueda caer en una parte de Portugal, del Atlántico, del centro peninsular o en Madrid, Barcelona o las islas Baleares.

Susanna Griso ha mostrado su desconcierto al conocer esta información. "Si no fuese porque venimos de una pandemia que nos tuvo encerrados 3 meses contra todo pronóstico, provocada también por los chinos y todo lo que ha venido después no me acabaría de creer lo que está ocurriendo pero llevamos tantas crisis sobrevenidas y añado el volcán de La Palma y la Guerra de Ucrania que no me lo acabaría de creer".