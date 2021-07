Rappel recuerda entre lágrimas a Raffaella Carrá: "Cogió un avión para venir a verme al hospital"

Rappel, el vidente televisivo, ha recordado a Raffaella Carrá en Espejo Público. La artista italiana fallecía este lunes en su domicilio de Roma (Italia) a los 78 años. La recuerda como "una mujer única y excepcional". Afirma que "se ha ido una gran estrella de la televisión a nivel mundial". " Para mí una entrañable amiga a la que adoraba profundamente", reconoce.

Recuerda Rappel que en una ocasión sufrió un cólico nefrítico y cuando la italiana se enteró no lo dudó, cogió un avión y a las pocas horas apareció en su habitación de hospital. "Se cogió un avión para venir a ver qué me pasaba, me decía: "Pero qué bien te veo si sé que estás tan bien, no vengo a verte", recuerda Rappel sin poder evitar las lágrimas.

"Raffaella pidió que nadie llorará su muerte y que la recordaran bailando sus canciones"

Asegura que la Carrá era "todo generosidad con la gente". Ambos hablaron hace un mes. Cuenta Rappel que Raffaella tenía una dolencia grave pero no ha querido que los amigos ni los admiradores sufrieran por ella. Entre sus últimas voluntades le dijo a su pareja que el día que ella se muriera no hubiera una reunión de duelo y nadie llorara: "Ella quería que todo el mundo bailara sus canciones".

Además de sus canciones y sus bailes el recuerdo de quienes la conocían era su gran generosidad con los demás. "Ayudaba a muchísima gente. Yo le estaré eternamente agradecido porque desde que nos conocimos en 1978 cada vez que ella tenía un programa televisivo me metía. Cuando firmó 'Hola Rafaella' contó conmigo y consiguió que TVE me diera mi propio programa".

Puedes ver la entrevista a Rappel tras la muerte de Raffaella Carrá en Espejo Público a través de Atresplayer.