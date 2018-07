Ramoncín ha opinado sobre la salida del ministerio de Cultura de Màxim Huerta. "Si me hubiera hecho a mí el ofrecimiento hubiera dicho "no, muchas gracias". Hubiera estado disponible para trabajar en la defensa de los autores, pero más no", señala.

Asegura que muchos partidos le han ofrecido entrar en política. Desde Enrique Tierno Galván hasta el Parlamento Europeo. "Felipe González me dio un consejo y me dijo que como político lo haría muy bien pero como amigo ni se te ocurra", señala.