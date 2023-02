Ramón Tamames, muy cerca de liderar la moción de censura de Vox: "Si llego a la Moncloa disfrutaré de la belleza del jardín"

Vox ha propuesto al economista y expolítico Ramón Tamames, de 89 años, para abanderar la segunda moción de censura contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Señala que se encuentra bien. Duerme y come bien y no le quita el sueño la decisión que tome finalmente. "Estoy durmiendo estos días como nadie. Me acuesto tarde y me levanto temprano. El sueño continuo de 4 ó 5 horas es una delicia", mantiene.

Apunta que aún no se ha acabado de decidir sobre si aceptará o no ser abanderado a la moción de censura de Vox. Está avanzando en el discurso porque hay muchos temas que tocar. "España tiene muchos problemas empezando por su agricultura, su industria y su población trabajadora. Yo voy a presentar un cuadro global de la situación", explica.

Asegura Tamames que Vox le deja vía libre en la elaboración del discurso. Está a la espera de que el partido de Abascal apruebe su candidatura y se firme la moción de censura para tomar la decisión final.

Tamames y su viraje del PCE a defender a Vox

Tamames ingresó en el partido comunista en el franquismo, luego fue cofundador de IU y más tarde se pasó al CDS de Suárez. "No soy ningún fósil que permanece del nacimiento a la muerte pensando lo mismo. Darwin cuando llegó a las Galápago se dio cuenta de la evolución de las especies en un largo periodo de tiempo. Yo habría sido su mejor muestra porque en una vida he experimentado diferentes actitudes y eso ha sido en provecho de mi propia formación", mantiene.

No se define como comunista sino como persona que quería lucha por las libertades en época de Franco. Mantiene que nunca apoyó la dictadura del proletariado ni la ciencia del marxismo ni leninismo y en el primer congreso el PC se convirtió en un partido demócrata. "La pena es que el PC no respete hoy en IU el respeto a la bandera y a la monarquía parlamentaria".

Tamames invita a Feijóo a comer en su casa

Ha invitado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a comer a su casa recientemente y ya expuso ante él la idea de que una moción de censura como "una posibilidad de clarificar muchos problemas y hablar a la gente en gran amplitud". "Lo que interesa es ver si este Gobierno lo está haciendo mejor o peor".

Agradece las críticas y no le importa que se le critique por su edad

Agradece las críticas que se le hacen por su edad. Ha leído especialmente las críticas del periodista Pedro J. que le dice que no se presente. "Le pienso escribir una carta diciendo que es una ocasión importante para que yo diga lo que opino sobre el funcionamiento de la democracia española de la que he estado siempre a favor desde que era pequeñito".

De ser el nuevo presidente del Gobierno Tamames asegura que disfrutaría de la belleza del jardín de la Moncloa donde ha estado varias veces. "Con lo que me gusta a mí tratar de resolver problemas que son inéditos. España tiene una capacidad impresionante que no se aprovecha. Que seamos el único país que seamos que no ha superado la renta de 2019 de antes de la pandemia es increíble y es una muestra de ingratitud global importante".