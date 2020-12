Rafael Amargo sobre su detención por presunto tráfico de drogas: "Creo que esto está hecho con muy malas intenciones"

"Está cansado, ha sido una semana dura" ha asegurado su abogado, Cándido Gomez-Pumpido en el programa Espejo Público de Antena3 Noticias. "Está contento por haber conseguido un primer objetivo, que es que pudiese estar en libertad para poder estrenar su obra" ha añadido.

En la exclusiva entrevista concedida al periodista Gonzalo Rodriguez de Antena3 Noticias, Rafael Amargo insiste en su inocencia. "A mi casa vienen a amigos a celebrar y traen lo que quieren".

"Creo que esto está hecho con muy malas intenciones por parte de quién sea o parte de personas que quieren colgarse una medalla" ha asegurado Rafael Amargo en la entrevista concedida a Antena3 Noticias.

Sobre la supuesta pertenencia a grupo criminal, Rafael Amargo ha respondido que "lo de bandas, mafias es que yo sólo entiendo de bandas de música o como una banda, como el cuerpo de baile que tengo".

El artista proclama su inocencia. "Evidentemente soy inocente y más la palabra criminal habría que corregirla porque a mí me pone los vellos de punta" ha afirmado. "Ahora a mí quien me paga esto. El tiempo perdido, las lágrimas de mi padre, que a mis hijos los señalen en el colegio. Eso a mí quién me lo paga".

"Y que conmigo se han confundido y que la confusión me va a costar muy cara lavarla" ha incidido durante la entrevista exclusiva concedida a Antena3 Noticias.

Puedes ver la entrevista completa a Rafael Amargo en Atresplayer.