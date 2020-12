Rafael Amargo asegura que su casa "no es un lugar del que la gente salga con más droga de la que entró"

"Pablo Escobar solo hay uno". Con estas palabras, el bailaor Rafael Amargo salía de prisión tras decretarse su puesta en libertad con medidas cautelares. El pasado martes fue detenido junto a su mujer y otras dos personas por los delitos de organización criminal y tráfico de drogas.

"Está contento, pero evidentemente toda esta situación le ha afectado", explicaba su abogado, Cándido Conde-Pumpido, sobre el estado anímico de Rafael Amargo.

El coreógrafo y bailaor tiene pendiente el estreno de su nueva obra 'Yerma' en el Teatro de La Latina, pero las circunstancias le impidieron actuar el pasado jueves, fecha inaugural. "De lo que más ganas tiene es de poder estrenar y subirse al escenario para estrenar su espectáculo esta noche", decía Pumpido.

"Tiene una compañía de 25 personas detrás, artistas que durante el covid han sufrido mucho. Son 25 familias que tienen que salir adelante y que se quedaban en la calle si él no podía estar en el espectáculo", continuaba el abogado.

En el momento de su detención, la Policía registró el domicilio de Rafael Amargo, y encontró varias sustancias que, de acuerdo a las declaraciones de su abogado, estaban destinadas a su consumo propio si se tienen en cuenta las cantidades halladas.

Sobre esto, explica que Amargo así lo justifica. "Lo que ha explicado es que hay mucho artista que va a su casa, que puede ser un lugar de reunión y fiestas, pero no es un lugar del que la gente salga con más que entró. Es un lugar donde pasa justamente todo lo contrario".

Conde-Pumpido ha hecho también referencia a la petición de la Fiscalía desoída por la jueza, que pedía el ingreso en prisión del artista.

"Es lo normal si se tiene en cuenta la imputación que hacía la Policía. Lo que creo que no se nos escapa a ninguno es que, hablar de organización criminal, es el bonus que se pone en todos los atestados cuando se detienen a más de tres personas", explicaba la defensa del bailaor.

Por último, preguntado por los móviles y las cantidades de droga halladas en su domicilio, explica que es otro de los grandes temas de la investigación y que algunas partes no pertenecen a la vivienda de Rafael. "Lo que no puedes es atribuir lo encontrado en otros sitios a unas personas que no tienen nada que ver con ese domicilio", concluía Pumpido.

Puedes volver a ver la entrevista del abogado de Rafael Amargo tras su salida de prisión en Atresplayer.