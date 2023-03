Rafa Castaño cuenta lo primero que pensó tras ganar el bote de 'Pasapalabra': "Quería controlar mucho la euforia"

Rafa Castaño se ha convertido en el flamante ganador del bote histórico de 'Pasapalabra'. En un duelo televisivo para recordar Rafa y Orestes se han enfrentado por un bote de 2.272.000 euros, el mayor premio en toda la historia del concurso que finalmente se ha llevado el concursante sevillano.

Periodista y propietario de una librería en la ciudad sevillana el concursante conseguía responder todas las preguntas del rosco de una sola vez consiguiendo un récord nunca visto en el concurso.

"Es una situación tan insólita que tienes reacciones que no puedes prever"

Rafa ha visitado Espejo Público después de su gesta televisiva. Se reconoce abrumado después de lo sucedido. "Aunque sabía lo que había pasado estaba muy nervioso paradójicamente. Yo lo estaba viendo en mi casa muy nervioso sabiendo que iba a llegar el momento. Es una situación tan insólita que tienes reacciones que no puedes prever", señala.

Estos últimos días ha tenido que guardar el secreto. "Le decía a mi entorno que dijeran que no lo sabían pero yo no podía decir que no lo sabía", bromea. De su entorno más cercano lo sabían sus padres, su hermano y algunos amigos. "He sabido a quién decírselo", señala.

Reconoce que tras ganar el premio lo primero que se le pasó por la cabeza fue pensar en Orestes. "Me parece que al final hemos sido dos concursantes que merecíamos el bote y el formato es el formato, se lo tiene que llevar uno", mantiene.

"Orestes ha sido un tío muy elegante en la derrota"

Después de completar el rosco Rafa se quedó aparentemente tranquilo. Cuenta que su primera reacción fue la de pararse a pensar qué acaba de pasar en su compañero de concurso. A continuación este se acercó a él y le abrazó. "Quería decirle que lo siento que ya le llegará su momento". "La gente piensa que estaba en shock pero lo que quería era controlar mucho la euforia que pudiera tener. Hice un esfuerzo de contención por respeto a Orestes", relata.

"Creo que Orestes es un tío elegante en la derrota igual que yo lo fui en la victoria. Yo hubiera hecho lo mismo que él pero eso no quita que crea que se merecía un premio", mantiene el ganador.

Memoriza mejor las palabras más rebuscadas que las sencillas

Reconoce que siempre ha tenido facilidad para memorizar palabras. Ha aprendido 65.000 palabras a lo largo de su trayectoria por el concurso y cuenta que le cuesta menos aprender las más difíciles que quedarse con las más sencillas.